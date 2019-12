Ajax heeft geen kind aan ADO in laatste wedstrijd van 2019

Het werd al snel duidelijk dat Ajax niets aan het toeval wilde over laten in deze laatste wedstrijd van het jaar. Nadat de Amsterdammers al een paar keer gevaarlijk waren via Dusan Tadic, Jurgen Ekkelenkamp (beide kopbal) en Lassina Traoré, kwam de openingstreffer uiteindelijk van de voet van Hakim Ziyech. De Marokkaans international kwam vanaf de rechterkant naar binnen en schoot de bal fraai in de linkerhoek.

Uitbouwen

Vanaf dat moment was het gedaan met het verweer van ADO en liep Ajax al snel uit naar een grotere voorsprong. Donny van de Beek verdubbelde de marge uit een assist van Ziyech (2-0), waarna Ekkelenkamp de wedstrijd met de 3-0 definitief in het slot gooide. Ryan Gravenberch, die net als Ekkelenkamp en Traoré zijn basisdebuut maakte in de eredivisie, maakte er voor de rust uit een knappe individuele actie ook al 4-0 van.