NH Events bij Enkhuizen bij Kaarslicht

ENKHUIZEN - Gisteravond was het toch al pittoreske centrum van Enkhuizen nostalgisch verlicht met allemaal kaarsjes. Tussen 19.00 en 21.00 uur werd de straatverlichting zelfs gedoofd, wat een extra sprookjesachtige sfeer opleverde. NH Events was aanwezig bij deze bijzondere avond.

Bewoners verzorgden huiskamerconcerten en onderweg waren er wandelende attracties te bewonderen.

Het winterevenement was in de Westerkerk al geopend vanaf 17.00 uur. Er werden kaarsentableau's aangestoken en er was Kerstmuziek. Na een officieel woord van burgemeester Van Zuijlen, iets voor 19.00 uur, ging het buitenspektakel van start. Daarin vormden de Breedstraat en Zuider Havendijk het centrum, maar was er ook in de omgeving daarvan genoeg te doen.