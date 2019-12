Topdrukte tijdens de feestdagen: deze ondernemers werken zich nu juist in het zweet

NOORD-HOLLAND Het is bij-na kerst, en dus hebben de meeste mensen vakantie. Lekker bankhangen, beetje rommelen in huis én natuurlijk de laatste voorbereidingen treffen voor kerst. De perfecte garderobe klaarleggen, de haren bijknippen en al het eten voor de komende feestdagen kopen en bereiden. Om met die zaken te helpen is het voor sommige bedrijven helemaal geen vakantie, maar juist éxtra druk.

1. De schoenmaker

2. De kapper

En wat haar klanten vooral willen met hun haar? "De dames willen altijd wel hun haren geverfd hebben, want die willen niet met een uitgroei aan het kerstdiner zitten. Ze willen soms ook een totale andere coupe. De heren zijn wat behoudender en willen altijd voor de kerst goed strak in model geknipt of geschoren worden."

Toch is al die drukte voor Rosella geen probleem. "De maand december is altijd een leuke maand om te werken. Iedereen heeft zin in de feestdagen en zit vol verhalen wat ze die dagen gaan doen. Voor mij is het extra leuk, want ik heb nu sinds kort mijn salon aan huis. Dat maakt het extra speciaal."

Rosella Schep van kapsalon Sellaty4Hair in Zwanenburg knipt en verft zich op dit moment een slag in de rondte. "De maand december is altijd een hele drukke tijd. Ik ben vijf à zes dagen in de week van s' ochtends vroeg tot s' avonds laat aan het werk."

3. De poelier

Veel mensen hebben met kerst een stuk wild op hun bord en dat zorgt dan ook voor topdrukte bij de poeliers. "Normaal staan we hier met z'n vieren of vijven in de winkel, maar vandaag zijn we met twintig", vertelt Asta Wals van Wals Poelier uit Bloemendaal. "Dat is echt ontzettend gezellig, want dat zijn veel oud-werknemers die voor de kerstdagen één of twee dagen komen helpen. Een soort reünie dus."

En die versterking is hard nodig, want voor de kerstdagen moet het bedrijf liefst 700 pakketten met vlees vullen. "Daar kan echt van alles in zitten, van hertenbiefstuk tot kalkoen in een braadzak, om het de klant wat makkelijker te maken tijdens de feestdagen", vertelt Asta.