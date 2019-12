Gewapende overval op fastfoodrestaurant in Amsterdam

AMSTERDAM - Twee overvallers zijn gisteravond met een mes een fastfoodrestaurant in Bos en Lommer ingegaan. Daarbij is een medewerker gewond geraakt.

Het restaurant op de hoek van het Gulden Winckelplantsoen en de Bos en Lommerweg was iets voor middernacht al gesloten, toen het duo het restaurant binnenkwam. Dit deden zij via de personeelsingang. Daar liepen ze medewerkers van het restaurant tegen het lijf.

De twee overvallers bedreigden het personeel met een mes. Bij een worsteling raakte een van de medewerkers gewond. Het mes werd hierbij niet gebruikt. De medewerker is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Nog geen arrestaties

Het is nog niet bekend of er iets buit is gemaakt. De twee overvallers zijn nog niet gearresteerd. De politie hoopt dan ook dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Het gaat om twee personen die volledig in het zwart gekleed waren.