Kyan (14) gaat viral met 'altijd herres'-uitspraak: "Kan de reacties niet bijhouden"

PURMEREND - De 14-jarige Kyan uit Purmerend had het zelf nooit verwacht. In een paar dagen tijd stegen zijn volgers op Instagram van 232 naar 150.000. En dat allemaal dankzij zijn beroemde uitspraak op internet: 'Altijd herres'.

Operatie

Kyan zelf had het helemaal niet door dat zijn uitspraken zo veel losmaakten op internet. Hij lag namelijk in het ziekenhuis voor een operatie. "Ik had een goedaardige tumor in mijn hoofd. Dat blokkeerde ook al mijn hormonen. Ik groeide niet meer en ik werd steeds dikker en dikker."

Hij denkt dat hij door deze reden viral is gegaan. "Door mijn bouw en hoe ik eruit zie. Ik vind het belangrijk dat ze weten dat ik ziek ben geweest en dat ze niet denken dat ik echt dik ben. Ik kan hier niets aan doen."

Influencer worden

Ondertussen krijgt Kyan elke dag nog steeds video's van hemzelf doorgestuurd. Zo vertelt hij: "Ik krijg het doorgestuurd van vrienden. Ik kan het allemaal niet meer bijhouden."

De 'altijd herres' legende wil graag aan de slag als Youtuber. "Als dit zo door blijft gaan wil ik hier wel mijn beroep van maken en er geld mee verdienen."