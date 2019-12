AZ in mineur richting winterstop na zeperd tegen Sparta

De wedstrijd was nog geen vijf minuten oud toen AZ al met een flink probleem werd geconfronteerd. Doelman Marco Bizot kwam ver uit om een bal te onderscheppen, maar kwam te laat en schepte Ragnar Ache. Scheidsrechter Kevin Blom was onverbiddelijk en beoordeelde de situatie als het neerhalen van een doorgebroken man; rood.

AZ-trainer Arne Slot had tegen Sparta de beschikking over Jordy Clasie. De middenvelder doet de laatste weken dienst als verdediger. Afgelopen week kreeg hij in de bekerwedstrijd tegen Groene Ster een rode kaart, maar die werd geseponeerd door de KNVB.

Adil Auassar zette de Rotterdammers na negentien minuten op voorsprong met een geweldige knal. De ingevallen Rody de Boer kon geen antwoord geven op de zwabberende bal. Tien minuten later was het weer raak. Bryan Smeets profiteerde optimaal van een foutje van Clasie. De Alkmaarders probeerden vervolgens wel wat terug te doen, maar hadden het lastig op Het Kasteel.

Penalty Sparta

In de tweede helft werd het alleen maar erger voor AZ. Blom wees namelijk in de 57e minuut naar de stip nadat Clasie in contact kwam met Smeets. De aanvaller ging slim liggen. Martin Peréz, de VAR van dienst, had er moeite mee om de situatie goed te kunnen beoordelen. Toch ging hij mee in het oordeel van Blom. Halil Dervişoğlu schoof de bal binnen en maakte daarmee de derde voor Sparta.