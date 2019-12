Onvervalste sportgeschiedenis: Rocky VS Badr Hari

PURMEREND - Rocky Grandjean (36) herinnert de bewuste avond in 2000 nog als de dag van gisteren. De kickboxer uit Purmerend, toen pas 17 jaar oud, stond oog in oog met een jonge Badr Hari. "Ik kende hem toen nog helemaal niet maar hij werd al wel aangekondigd als een groot talent."

De partij in de kickbox-klasse tot 70 kilo begint moeizaam voor Rocky. Hij heeft moeite met de lengte van Badr. "Het was de eerste keer dat ik tegenover zo'n lange tegenstander stond. Door zijn lange armen kon ik niet bij hem komen. Ik liep gelijk op een stoot."

Een knock-out als deze is volgens Rocky een combinatie van geluk en anticiperen. "Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat het een lucky shot is. Als Badr net zijn hoofd had weggetrokken zat ik mis", vertelt Rocky. Toch was de trap op de kaak van Badr Hari ook een goed getrainde beweging, stelt hij.

"Ik denk dat Badr een grote kans maakt en dat hij nog nooit zo hard voor een partij heeft getraind als deze. Aan de andere kant, je hoeft maar één goede tik te krijgen van zo'n zwaargewicht en je gaat neer"

Mooie herinneringen

Aan de wedstrijd die hij zelf bijna twintig jaar geleden tegen Badr Hari vocht heeft hij mooie herinneringen, maar over de vraag of hij het nu nog van Badr zou kunnen winnen is hij duidelijk. "Badr is ruim dertig kilo zwaarder. Voor héél veel geld zou ik mij best een keer knock-out willen laten slaan door hem, maar winnen... nee."