Droom 11-jarige veldbestormer komt uit, hij ontmoet zijn idool Ziyech opnieuw

De actie van de 11-jarige Yassine Hussairy op 27 november ging de hele wereld over. Hij stormde tijdens de wedstrijd het veld op om naar zijn idool Ziyech te rennen. In plaats van boos te worden, sloot Ziyech hem in de armen. Hij beloofde zijn shirt na de wedstrijd te geven. De jongen werd daarna door stewards van het veld begeleid.

Vereerd

Na afloop van het gewonnen duel gaf Ziyech aan zich vereerd te voelen. 'Dit gebeurt niet zo snel', zei hij. Ziyech wilde woord houden en gaf zijn shirt aan een man die zich voordeed als de vader van de jongen. Later verscheen dat shirt op de veilingsite Ebay. Begin deze maand vroeg Ziyech op aan zijn volgers op Instagram of iemand hem met de jongen in contact kon brengen.

Die zoektocht is een succes geworden blijkt vandaag. Yassine heeft zijn idool weer ontmoet in Amsterdam. Voor de jongen is het een droom die uitkwam. Hij vertelt dat hij bijzonder onder de indruk is en dat hij het shirt alsnog heeft gekregen. "Het is echt een heel goede Marokkaanse speler."

Morgen bezoekt de jongen op uitnodiging van Ziyech de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.