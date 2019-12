SCHAGEN - De Rabobank-pinautomaat aan de Nieuwstraat is sinds vandaag gesloten. Die keuze is gemaakt na de reeks plofkraken van de afgelopen tijd.

"Door de recente golf aan gewelddadige plofkraken in het land voelen bewoners die in de buurt van een geldautomaat wonen, zich steed onveiliger", zo staat in een opgehangen verklaring van de Rabobank.