Auto slaat op hol en laat spoor van vernieling achter in Den Oever

DEN OEVER - Een auto in Den Oever nam vanmiddag het heft in eigen hand en liet een spoor van vernielingen achter in voortuinen en een speeltuin in de Zuiderzeestraat. Het voertuig met bestuurder kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een hek.

Niets en niemand was meer veilig: de bestuurder reed met zijn op hol geslagen auto door voortuinen, over het trottoir en door het speeltuintje. Op de foto's is de schade in de straat goed te zien.



Wonder boven wonder raakte alleen de bestuurder zelf gewond. Deze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk en wordt door de politie onderzocht.