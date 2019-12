Wolken, regen en af en toe een zonnetje: "De feestdagen worden een beetje triest"

NOORD-HOLLAND We zullen de komende dagen niet met onze enkels in een heerlijk laagje sneeuw staan, maar we kunnen wel genieten van een klein zonnetje. Volgens weerman Jan Visser is het een beetje "triest weer" tijdens de feestdagen.

"Het weer is wisselvallig, zoals het er nu uitziet", vertelt Jan Visser aan NH Nieuws.

Eerste Kerstdag is het overwegend droog en rond de acht graden. Ook het zonnetje zal zich af en toe laten zien tussen het grijze wolkendek dat de lucht vult.

Tweede Kerstdag is er kans op een beetje regen en zal het rond de zes á zeven graden zijn. De wind is matig en komt beide dagen vanuit het westen. "Het is een beetje triest weer", aldus Jan Visser.

Geen witte Kerst

Het is al een tijd niet meer wit geweest met de Kerst. Volgens Jan was het jaren geleden zelfs veertien graden. Dat mag volgens Jan de kerstsfeer niet verpesten: "Maar hé, Kerst is altijd wel wat donkerig en kil, maar daardoor kan de kerstverlichting zijn werk weer doen. En het is ook wel knus als het buiten druilig is en je zit binnen met familie Kerst te vieren."