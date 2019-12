Politie zoekt tiener na overval op drogisterij in Amsterdam

De politie is op zoek naar een jongen van ongeveer 16 jaar die verantwoordelijk wordt gehouden voor een overval op een Etos-filiaal in Osdorp in Amsterdam.

De overval gebeurde net na 10.00 uur in de Etos aan de Pieter Calandlaan. De dader rende direct op de kassa af en bedreigde het personeel met een wapen.

De dader is met een onbekende buit te voet vertrokken in de richting van de Willem Heselaarstraat. Hij is nog voortvluchtig. Tijdens de overval is niemand gewond geraakt.

Signalement

Volgens de Burgernetmelding gaat het om een lichtgetinte jongen van ongeveer 16 jaar. Hij droeg een blauwe jas, een zwarte trainingsbroek en zwarte schoenen.

Mensen die getuige waren van de overval worden verzocht contact op te nemen met de politie.