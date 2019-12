Conducteurs in Castricum en Haarlem aangevallen door agressieve reizigers

Een 23-jarige vrouw werd gearresteerd op het station in Castricum, nadat ze kort daarvoor in de trein een conducteur in het gezicht had geschopt en geslagen.

Ze werd agressief toen ze een boete kreeg vanwege zwartrijden.

Later op de avond werd er volgens de politie ook een conducteur mishandeld op het station van Haarlem. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. De verdachte, een 23-jarige man, werd door NS-personeel en een "oplettende burger" vastgehouden tot de politie hem kon meenemen.