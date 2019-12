Droom aan diggelen: koop Witte Theater in IJmuiden gaat toch niet door

Het waren ambitieuze plannen: een hotel met skybar, wellness en spa zou een echte eyecatcher moeten worden in IJmuiden. Het bod dat de Velsenaren achter Stolk Ontwikkeling deden was niet de hoogste, maar het plan was verreweg het best.

De verbouwing zou in 2020 van start gaan, maar de gemeenteraad communiceert vanavond toch dat de koper heeft gevraagd om ontbinding van de koopovereenkomst. Reden zou zijn dat de financiering voor het plan niet van de grond kwam.

Bekijk hieronder de video die NH Nieuws vorig jaar maakte toen de koop rond was.