Auto valt stil op spoorwegovergang en wordt geramd door trein: bestuurder gewond

ZAANDIJK - Bij een spoorwegovergang in de buurt van het station van Zaandijk is vanavond een auto aangereden door een trein. De bestuurder van de auto is daarbij gewond geraakt.

Volgens een politiewoordvoerder viel het voertuig stil op de spoorwegovergang op het moment dat een trein aan kwam rijden. De persoon is naar het ziekenhuis gebracht met 'onbekend letsel'.

Het ongeluk gebeurde rond half negen, net voorbij het station Zaanse Schans.

Door de kracht van de aanrijding werd de auto van het spoor geslingerd. In de eerste instantie werd gedacht dat er een voetganger werd geraakt door de auto, later bleek dat dit de bestuurder van de auto was die uit was gestapt.

Getuigen

De politie laat weten het ongeluk te onderzoeken en dat getuigen zich kunnen melden.