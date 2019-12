Remy en zijn vrienden: het kabaal van ara's hoor je drie kilometer verderop

In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien we de ara's die meedoen aan de vogelshow en de jonge goudkopleeuwaapjes die al aardig zelfstandig worden.

Een harde bons op de deur van het araverblijf is het teken voor de vogels om naar buiten te komen in de arena van de vogelshow.





De ara's zijn volgens verzorgster Silke altijd erg enthousiast. In hun enthousiasme maken ze ook flink lawaai. "Daar staan ze om bekend", legt Silke uit. "Het kabaal dat ze maken draagt drie kilometer ver. Dat is in huis natuurlijk niet echt geslaagd, dus we krijgen regelmatig ara's aangeboden."





Veel mensen die een ara aanschaffen zijn zich onvoldoende bewust van de zorg en aandacht die de ze nodig hebben. Het zijn namelijk erg sociale dieren die snel last krijgen van stress.