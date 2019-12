Kerststollenactie voor KiKa groot succes: "Al 1300 broden verkocht"

Het is het derde jaar dat de heren deze actie houden, vorig jaar wisten ze 1100 stollen te verkopen. Dit jaar zitten ze daar dus al ruim boven. Een kerststol kost 10 euro, waarvan de helft naar KiKa gaat. Vandaag leveren ze maar liefst 75 broden aan winkelcentrum Eggert in Purmerend, daar zullen ze aan de ondernemers in het winkelcentrum weggegeven worden.

De mannen zijn al geruime tijd ambassadeurs voor KiKa. "Omdat KiKa een heel goed doel is, om met name het onderzoek naar kinderkanker te ondersteunen. Als je ooit in het Prinses Máxima Centrum bent geweest in Utrecht, dan snap je waarom we deze actie ook opzetten", vertelt Bart. In november volgend jaar gaan ze zelfs de marathon van New York lopen om geld in te zamelen voor dit doel.