LIVE: Doodgestoken Hoofddorper Tom (64) wordt herdacht met lichtjestocht

HOOFDDORP - Vanavond is er een lichtjestocht door de Hoofddorpse wijk Toolenburg om de 64-jarige Tom te herdenken. Hij overleed bij een roofoverval , toen hij wilde pinnen bij een geldautomaat bij winkelcentrum Toolenburg.

NH Nieuws is live bij de lichtjestocht. Wilt je meekijken? Dat kan via de livestream hieronder.

De lichtjestocht is een initiatief van onder andere predikant Coen Wessel, die dinsdagochtend al bloemen neerlegde bij het plaats delict. "Het doel van deze tocht is om op een waardige manier ons medeleven te tonen aan de familie en de verbondenheid in de wijk te bevorderen."

De tocht begint bij de pinautomaat waar de fatale steekpartij gebeurde, en loopt daarna via de Lettenburg, Hazenburglaan, Frankenburgsingel, Redenburgsingel, Polderburg, Nijenburg, Middenburg, Manenburgdreef en de Markenburg. Mensen die langs de route wonen wordt gevraagd een lampje of lantaarn in hun voortuin te zetten.