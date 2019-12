Nieuwe beelden van serie-aanrander: 'mogelijk al 20 jaar actief in Amsterdam-Zuid'

De man heeft vermoedelijk over een periode van meerdere jaren, in ieder geval in 2000, 2008 en 2013, tientallen slachtoffers gemaakt. Dit weten de rechercheurs omdat bij elke zedendelict zaak wordt gekeken of er overeenkomsten zijn met andere zaken. In dit onderzoek kwamen ze erachter dat er behoorlijk wat aangiftes waren van soortgelijke aanrandingen door de jaren heen. De aanrander benadert zijn slachtoffers vanaf een fiets.

Signalement



Eerder werd in het AT5 programma Bureau020 ook al aandacht besteed aan deze zaak. Toen waren de beelden minder scherp. Op de nieuwe vrijgegeven beelden is te zien dat de man tijdens de aanranding een sweatshirt draagt met twee cirkels op zijn borst. Ook is bekend dat de verdachte een blanke huidskleur, kort haar en een normaal postuur heeft. De politie roept getuigen op die de verdachte herkennen zich te melden.