Volledige inboedel Velsens restaurant onder de hamer

VELSEN Fan van kitsch of op zoek naar professioneel keukengerei? Dan is dit je kans: omdat restaurant Het Roode Hert in Oud Velsen de deuren binnenkort sluit, wordt de volledige inboedel geveild.

Het gietijzeren uithangbord, een zilveren serveerschaal of toch liever een massief koperen pilaarkandelaar? In totaal gaan er 270 kavels onder de hamer. Behalve decoratieve voorwerpen is dat voornamelijk praktisch kookgerei, waaronder een pastamachine en een truffelschaaf.

Je zult niet snel achter het net vissen, want twee dagen nadat de veiling opende, is er op de meeste kavels hooguit twee keer geboden.

Hoewel veilingsite BVA Auctions het restaurant aanprijst als 'bekend van GTST' is dat slechts gedeeltelijk waar. Inderdaad, het dorp Oud Velsen is geregeld het decor van Nederlands langslopende soap Goede Tijden, Slechte Tijden, maar in Het Roode Hert zelf hebben de RTL-camera's nooit gedraaid. Hooguit de gevel van het pand is weleens in beeld gekomen.

Tweede Kerstdag voor het laatst

De inboedel wordt geveild omdat het restauranteigenaren andere plannen hebben, zo schrijven ze op hun Facebookpagina. Op Tweede Kerstdag serveren zij voor het laatst, om medio januari de deuren voor het laatst achter zich dicht te trekken.

"Meer dan 20 jaar hebben wij een positieve bijdrage gegeven, met de liefde voor eten en drinken op deze mooie plek", aldus Jeroen van den Bogaerde en Edwin Roest. "We koesteren de mooie herinneringen, uitdagende momenten met een lach en een traan."

Het was Van den Bogaerde en Roest 'een groot genoegen u te voorzien van heerlijke maaltijden, goede glazen wijn en meer', maar 'de tijd is gekomen voor een andere uitdaging in ons leven'.

Woonhuis

Ze schrijven dat de nieuwe eigenaar het huis 'in volle glorie' wil herstellen en er weer een woonhuis van wil maken, 'zodat eten en drinken op deze plek blijft bestaan'.

Geïnteresseerden kunnen morgen tussen 13.00 en 16.00 uur een kijkje nemen in het restaurant, waar alle kavels te bezichtigen zijn. De veiling sluit op 27 december: die dag kan er ook in Amersfoort nog op de kavels worden geboden.