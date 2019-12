Auto knalt tegen boom op weg naar Hilversum

HILVERSUM - Een oudere man is vanmiddag met zijn auto hard tegen een boom geknald op de Utrechtseweg tussen Hollandsche Rading en Hilversum.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Dat de klap hard was is goed te zien aan de schade aan de auto en aan de boom. De auto raakte total loss door het ongeluk en moest worden weggesleept.

De bestuurder van de auto is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

Na het ongeluk was de weg lang afgesloten.