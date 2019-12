Liberalen niet blij met autoloze zondag in Haarlem

HAARLEM - Onder gemor van de VVD en de kleine liberale partijen in de gemeenteraad wordt er volgend jaar in september een autoloze zondag gehouden. Wethouder Robbert Berkhout houdt nog wel een slag om de arm over de locaties in de stad waar dan geen auto's mogen rijden.

NH Nieuws/Julien Dom

De wethouder wil uitzoeken of er met de wijkinitiatieven voor leefstraten samen gewerkt kan worden. In de Tweede Hogewoerddwarsstraat wordt al sinds 2015 elk jaar een leefstraat gecreeërd. Dan worden een maand lang de parkeerplaatsen ontruimd om plaats te maken voor zitzakken. Ook in de Soutmanstraat is vorig jaar een leefstraat gehouden. 'Betutteling' De VVD liet gisteravond tijdens de raadsvergadering niets te zien in de motie van het CDA waarin dit plan werd gelanceerd. "Voor je het weet hebben we een winkelloze zondag en zitten we met zijn allen in de kerk op zondag", zei raadslid Jeroen Boer. En Mirjam Otten van Leefbaar Haarlem houdt niet van 'dergelijke betutteling'.

Lees ook Haarlem Haarlemse politiek wil jaarlijkse autovrije zondag

Maar het merendeel van de raadsleden ziet een autoloze zondag wel zitten. "En als het in Parijs kan, dan kan het in Haarlem zeker", stelde D66'er Bas van Leeuwen. Hoewel Louise van Zetten van Hart voor Haarlem fijntjes opmerkte dat er in Haarlem geen metro is. Het is de bedoeling dat de autoloze zondag plaatsvindt in de Europese mobiliteitsweek van 16 tot en met 22 september 2020.