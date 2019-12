Man neergestoken in Krommenie: drie verdachten aangehouden

Bij een vechtpartij in Krommenie is aan het begin van de middag een man neergestoken en gewond geraakt. Er zijn drie verdachten aangehouden.

Dat laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten. Het geweld speelde zich af aan de Serooskerkestraat.

Over de ernst van het letsel is nog niets bekend, maar ambulancepersoneel is ter plaatse en ontfermt zich over het slachtoffer. Of het om een volwassene of een minderjarige gaat, is niet bekend.

Drie verdachten

Aanvankelijk werden er eerst twee personen staande gehouden. Later werd er ook een derde verdachte opgepakt. Deze werd eerst via Burgernet gezocht. De politie onderzoekt wat hun rol bij de steekpartij is geweest.