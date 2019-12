Kennemer College in actie voor zorginstellingen en Voedselbank

Erica van Dongen van de Voedselbank in Beverwijk stond de leerlingen al een kwartier van tevoren buiten in de regen op te wachten. Zó enthousiast was ze over de actie van de school, die 121 pakketten voor evenzoveel gezinnen kwam afleveren. "Geweldig, we gaan dit morgen meteen verspreiden. Hier maken ze bijna vijfhonderd mensen heel blij mee."

"Dat is echt onzin", vervolgt hij. "De enige link die er is, is dat we in dezelfde wijk staan. Verder hebben onze leerlingen er niets mee te maken. We zijn gewoon een hartstikke leuke school. Dat proberen we via deze actie duidelijk te maken en ik denk dat dat wel is gelukt als ik hoor hoeveel mensen we blij hebben gemaakt."