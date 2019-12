Hilversummers doen aangifte tegen boeren wegens haatzaaien en groepsbelediging

Een ander punt is de vlag van de Geconfedeerde Staten van Amerika die op een van de auto's gemonteerd was. Die vlag wordt al meer dan honderd jaar gebruikt door extreemrechtse en racistische organisaties. "De vlag maakt bijvoorbeeld deel uit van de symboliek van groeperingen als de Ku Klux Klan", vertellen Braaksma en Timmer. "Er is in de VS logischerwijs dus veel controverse over de vlag. In Europa is de vlag vooral populair onder bijvoorbeeld Duitse nazi's, die niet de nazi-vlag mogen tonen omdat dat in Duitsland bij wet verboden is."

Geen problemen met protest

De twee Hilversummers stellen verder met het boerenprotest geen probleem te hebben. Het voornaamste probleem is dat het gepaard gaat met uitingen van homofobie en racisme en dat is volgens hun 'onnacceptabel'. "Dergelijke uitingen zijn abject en passen zeker niet in onze inclusieve regenbooggemeente", zeggen ze. "We doen aangifte van deze homofobe en racistische uitingen, omdat we ons erdoor geraakt voelen. Het moet duidelijk zijn dat je er niet zomaar mee wegkomt om groepen te beledigen en haat te zaaien."

De twee hebben donderdagavond een afspraak gemaakt voor hun aangifte.