Helemaal 'deurgeslagen': Amsterdammer heeft bijzondere hobby

AMSTERDAM - De 36-jarige Slaven Rakic uit Amsterdam-Zuidoost heeft een aparte liefde: hij is gefascineerd door deuren. In 2015 kwam hij op het idee om een Instagram-pagina aan te maken, met alleen maar foto's van deuren, maar pas op 2 juni van dit jaar bedacht hij de perfecte naam voor zijn pagina: Doorscovery .

De liefhebber van vooral authentieke deuren loopt met ons mee over de Haarlemmerdijk en wijst naar een smal zijstraatje. "Daar heb ik zojuist hele een mooie deur gezien", zegt Slaven enthousiast. Met grote passen loopt hij door en binnen één minuut staat de liefhebber voor een imposante blauwe voordeur. "Dit vind ik prachtig om te zien", glundert Slaven.

"Je bent geen man"

Zijn vrienden, moeder en zussen steunen zijn hobby en liken zijn foto's op instagram. Alleen zijn Kroatische vader snapt zijn fascinatie voor de voordeur niet. "Hij vraagt zich af waarom ik geen foto's maak van vrouwen, snelle auto's of voetbal. Mijn vader vindt het lastig om mijn hobby het uit te leggen aan zijn familie en noemt mij geen man."

Zelf trekt Slaven, in het dagelijks leven magazijnwerker op Schiphol, zich weinig aan van de negativiteit. "Het is niet anders", zegt Slaven terwijl hij een foto maakt van de blauwe deur. "Soms maak ik een foto en dan komt er net een bewoner naar buiten. Ik probeer dan uit te leggen wat ik doe en vaak geef ik ze vaak een compliment over de deur. Dat maakt het vaak minder ongemakkelijk, maar niet iedereen snapt het."

Instagram

De liefhebber weet nog goed wanneer hij op zijn Instagram-naam kwam. "Dat was op 25 mei. Ik was met mijn vriendin op vakantie naar Kreta, toen ik tijdens een slapeloze nacht de naam voor mijn account bedacht. Ik schreef het gelijk op en sindsdien plaats ik bijna iedere dag foto's op mijn Instagram."