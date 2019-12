Maat vol voor bewoners aan keerspoor in Hoorn: "We slepen NS voor de rechter vanwege overlast"

HOORN - Bewoners aan de Plevier in Hoorn gaan juridische stappen ondernemen richting de NS. Na al jaren touwtrekken zijn ze de overlast van treinen en vooral machinisten, meer dan zat. "De NS weigert om hun personeel aan te spreken", aldus buurtbewoner Will Evers.

Het wonen aan de Plevier is al jaren niet meer zo fijn als vroeger. De NS heeft een keerspoor gecreëerd achter de huizen van deze straat en het gebruik ervan gaat niet zoals dat zou moeten.

Cowboys

"De machinisten zijn cowboys, en dat zegt de NS ook tegen ons. Ze hebben ze niet in de hand. Ze hangen uit de cabine en roepen van alles naar ons terwijl we in de tuin zitten en ze plassen buiten de cabine", vertelt Evers.

Maar naast het gedrag van machinisten, is er ook het gebruik van de treinen zelf. De NS heeft zelf richtlijnen opgesteld voor de machinisten op welke manier zij het keerspoor moeten gebruiken. In die richtlijnen staat dat de verlichting van de treinen uit moet op het keerspoor, dat ze langzaam moeten rijden en dat de motor uit moet. Alleen worden deze richtlijnen niet toegepast en volgens de bewoners zelfs volledig genegeerd.

Gebruik van keerspoor niet nodig

De bewoners van de Plevier hebben een extern objectief onderzoeksbureau ingeschakeld die het nut van het keerspoor heeft uitgezocht. Dit zogeheten INNO-V rapport laat zelfs zien dat het gebruik van het keerspoor niet eens nodig is en dat er meer dan genoeg ruimte is om op het NS-station van Hoorn Kersenboogerd te keren.

Bijna een jaar geleden zou er een oplossing komen, in de vorm van een geluidsmuur, maar dit plan is van de baan omdat het te veel geld zou kosten. De muur was volgens Evers nooit de oplossing, omdat er simpelweg niet gekeerd hoeft te worden op het spoor.

'Er valt niet te handhaven'

Inmiddels voelt het voor de bewoners aan de Plevier alsof zij trekken aan een dood paard. "Het college van B&W wil niets doen. Die zeggen dat hun band met de NS goed is, en dat ze dat niet in gevaar willen brengen. Wij wilden namelijk dat de richtlijnen werden opgenomen in de APV, zodat ze er op kunnen handhaven. Hier is nooit gehoor aan gegeven", vertelt Evers.

Ook hebben de bewoners al meerdere keren contact gezocht met de NS of ze niet 'alsjeblieft' hun machinisten willen aanspreken en hun 'eigen richtlijnen' willen gaan handhaven en controleren. "De NS zegt dat zij geen kans zien om eigen machinisten zich aan de afspraken te laten houden en hun gedrag aan te passen. 'Dat gaat ons nooit lukken', vertelden ze ons."

Naar de rechter

De maat is inmiddels vol voor de bewoners en zodoende hebben ze hun rechtsbijstand ingeschakeld en een advocaat in de hand genomen. Deze gaat eerst proberen nogmaals het gesprek te voeren met de NS, en als dit niet lukt - slepen de bewoners het spoorwegbedrijf voor de rechter. "Het probleem wordt namelijk alleen maar erger. Het neemt niet af", aldus Will. Ook hebben ze een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de situatie.