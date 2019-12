Ieder jaar 300 verjaardagstaarten bakken voor kinderen in armoede

OPMEER - "Een verjaardagstaart hoort er gewoon bij. En als dat niet normaal is, dan is dat natuurlijk niet leuk", vertelt Saskia Haller van Taart voor Kids. Met haar team bakt ze jaarlijks zo'n 300 verjaardagstaarten voor kinderen in West-Friesland uit gezinnen die aangesloten zijn bij de voedselbank.

In haar eigen omgeving zag Saskia zelf hoe verdrietig het is als een kind geen verjaardagstaart krijgt en geen vrienden kan uitnodigen, omdat daar geen geld voor is. Daar moest ze iets mee doen. "Mijn hobby was taarten maken, dus ik dacht waarom doe ik er niet iets goeds mee?"

NH Nieuws

Ze richtte vijf jaar geleden de stichting Taart voor Kids op en is daarmee aangesloten bij drie West-Friese voedselbanken. Negen bakkers bakken zich een slag in de rondte. Jaarlijks maken ze zo'n 300 verjaardagstaarten voor kinderen uit de regio - van Bovenkarspel en Opmeer tot Anna Paulowna en Heerhugowaard. De kinderen zelf, die kennen ze niet persoonlijk. "We krijgen iedere week van de voedselbank door of het een jongetje of een meisje is en de leeftijd die erbij hoort. Voor de rest weten we niets", aldus Saskia. "We proberen wel voor elk kind iets aparts neer te zetten, ondanks dat we niet weten of iemand van bloemetjes, voetbal of paarden houdt."

Quote "Het idee dat een kind wel een taart heeft op zijn verjaardag, is voor ons de kers op de taart" Saskia Haller, taart voor kids

Iedere taart wordt versierd met (gekleurde) slagroom, lolly's, jam, hagelslag, chocoladepoppetjes en snoep. Dit is vooral afhankelijk van wat de stichting gesponsord krijgt. "We hebben net weer een hoop chocoladeletters gekregen. Die smelten we om en daar maken we weer wat moois van. Gewoon het idee dat een kind wel een taart heeft op zijn verjaardag, is voor ons de kers op de taart." Gezocht: taartenbakkers! En daarom gaat het bakken, zelfs na 300 taarten, niet vervelen. Hoewel er in 2020 wel wat extra hulpbakkers gezocht worden. "Als je van bakken houdt ben je al gauw geschikt om je bij ons aan te sluiten", aldus Saskia. "Team Heerhugowaard heeft deze week negen taarten met z'n tweeën weggedraaid, maar het is net hoe fanatiek je zelf bent."