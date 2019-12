Naarder vogelopvang na ministeriebezoek: "Ze weten niet wat er gebeurt in opvangland"

Het Naarder vogelhospitaal verkeert in nood nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de stoep stond en een groot deel van de medicijnen in beslag nam. Het vogelhospitaal mag die medicijnen niet geven zonder toezicht van een dierenarts. Het kwam het vogelhospitaal op een last onder bestuursdwang te staan.

35.000 vogels per jaar

Het Naarder vogelhospitaal voert samen campagne met vogelhospitaals uit Friesland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Ze vangen samen 35.000 vogels op per jaar. "Het belangrijkste is dat ze door kregen wat we doen. De kennis van het opvangland is heel klein", geeft Erik Bruinning, beheerder van het vogelhospitaal in Naarden, aan.

Erik geeft aan dat het ministerie geen idee heeft dat zij moeten leven van zo weinig subsidie per jaar. "Ik heb het uitgerekend. Als we alles in 2019 hadden moeten doen volgens de 'regels' dan hadden we 307.000 euro extra moeten hebben."

Het vogelhospitaal had dit jaar al een tekort aan geld. Ze hebben geld uit een spaarpotje moeten halen.

Volgend gesprek

"We gaan in januari weer samenzitten met het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Nu hebben ze de tijd om actie te ondernemen voor de punten die wij hebben aangekaard."

Erik heeft het gevoel dat het ministerie heeft geluisterd, genoteerd en gevraagd. "Er zaten allemaal teamleiders en directieleden, dus ik voelde mezelf wel serieus genomen".