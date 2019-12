Tweede Kamer wil af van rapper Donnie in gokreclame

De rapper is, samen met Ajax-icoon Sjaak Swart, te zien in de reclamecampagne van Toto. De Kamer wil hier dus van af. Volgens hen zouden gokbedrijven steeds vaker BN'ers inzetten om reclame te maken, terwijl het verboden is om deze reclames te richten op jongeren.

'Verslavingsgevoelig'

Kamerlid Stieneke van der Graaf (CU) wil de regels om die reden aanscherpen. 'We weten dat kinderen en mensen die kwetsbaar zijn, ook de groep tussen de 18 en 24 jaar, extra verslavingsgevoelig zijn. Die mogen we niet targeten met reclame.'

Een meerderheid van de Kamer is het daar me eens. Ook vindt de meerderheid dat BN'ers 25 jaar of ouder moeten zijn voordat ze in gokreclames te zien zijn als duidelijk is geworden dat jongeren niet verleid worden om te gokken.

Nieuwe jonge spelers

Afgelopen zondag besteedde het programma Zondag met Lubach aandacht aan gokreclames die gericht zijn op jongeren. Daaruit werd duidelijk dat Donnie als Koning Toto 110.000 nieuwe spelers van 18 tot 34 jaar wist te werven. Dit zorgde in 2018 en 2019 voor een verdubbeling van de omzet bij Toto.

Toto valt onder de Nederlandse loterij en is bijna volledig in handen van de Nederlandse staat. Zondag met Lubach is in deze uitzending zeer kritisch op de houding van de overheid en vindt het vreemd dat jongeren verleid worden om te gokken door campagnes met influencers.