Explosief aangetroffen bij geldautomaat Amsterdam Nieuw-West

Bij een geldautomaat op Plein '40-'45 in de Amsterdamse wijk Geuzenveld-Slotermeer in stadsdeel Nieuw-West zijn vannacht explosieven aangetroffen.

De politie kreeg rond 3.00 uur een melding dat er bij de ING-geldautomaat op het plein een explosief was geplaatst. Behalve het Team Explosieven Verkenning werd daarop ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) naar het plein gestuurd.

Of de geldautomaat op Plein '40-'45 vannacht in of buiten gebruik was, kan de politiewoordvoerder niet zeggen.

Vanwege de vele plofkraken besloten banken eerder deze week geldautomaten 's nachts buiten gebruik te stellen , om het zo voor criminelen minder aantrekkelijk te maken plofkraken te plegen. Dat gebeurt vaak door (met een gestolen pas) een klein bedrag op te nemen, en vervolgens de explosieven naar binnen te schuiven via de gleuf waar de biljetten uitkomen.

Inmiddels is bekend dat het een onontploft explosief betreft. Het plein is afgezet, en de Explosievendienst doet onderzoek.

Die maatregel is niet waterdicht, zo bleek in de nacht van woensdag op donderdag in Apeldoorn. Bij een plofkraak werd niet alleen een geldautomaat opgeblazen, maar raakte ook de gevel van het kantoorgebouw raakte zwaar beschadigd.

Alkmaar, Zaandam en Noord-Scharwoude

In Noord-Holland moeten vooral geldautomaten in Amsterdam het ontgelden, al werden afgelopen maand ook pinautomaten in Zaandam, Alkmaar en Noord-Scharwoude opgeblazen.