Geen Miss World, maar wel hartsvriendinnen met Miss Aruba en Miss Nederland

In Griekenland is Rafaela nu echt een 'Bekende Griekse' en ze zal de komende maanden daar ook vaak verblijven en veel modellenwerk gaan doen. "Het is een hele chaos nu in Griekand, want ze willen allemaal weten wanneer ik kom en me dan op de luchthaven opwachten. Ik heb er echt heel veel fans, en dat is ontzettend leuk dat ze me zo waarderen." Toch is ze blij om even bij haar familie te zijn in Zandvoort. "Het voelt erg rustgevend, heerlijk. En ik blijf ook gewoon mijn moeder helpen in het restaurant."

Miss World

Rafaela kijkt met ietwat dubbele gevoelens terug op haar vier weken in Londen. Samen met alle andere missen was het hard werken. "We waren van 's ochtends tot 's avonds bezig met repeteren voor de finaledag. De dansjes, de plekken waar je moest staan, de catwalk, het was best vermoeiend." Die inspanningen mondden dus uiteindelijk niet uit op een hoge notering op de ranglijst."Ik had er eigenlijk wel iets meer van verwacht. Ik hoopte in de top veertig te belanden, maar jammer genoeg niet. Dat komt ook een beetje door de blessure aan mijn voet."

Voetblessure

Die voet heeft wel invloed gehad op haar resultaat, denkt ze zelf. Daarom kon ze vooraf aan de finaledag niet met alle 'challenges' meedoen, die ook bepalend waren voor de plek op de ranglijst. Maar waar kwam die blessure dan ineens vandaan?

"We moesten een bus uit en ik had hele hoge hakken en deze jurk aan en toen kreeg ik ineens een duw van een meisje. Ze zei dat ze duwde omdat ze zelf ook geduwd werd, maar volgens mij was het een beetje expres." Wel of niet bewust, het betekende een 'bal' op de enkel van Rafaela en twee dagen in een rolstoel zitten.

Goede vriendinnen

Dat Miss Nederland en Miss Aruba donderdag ook in het Griekse restaurant aanwezig zijn, is niet zomaar. De drie zijn in Londen heel veel met elkaar opgetrokken en de beste vriendinnen geworden. "We waren ook 'roomies' in Londen. Het was echt leuk die vier weken. Ze komen ook naar Aruba toe", aldus Miss Aruba, beter bekend als Ghislaine Mejia.

"Ik moest echt huilen toen Miss Aruba en Miss Greece weggingen en ik alleen in de kamer achterbleef in Londen", aldus Brenda Felicia Muste, die de titel 'Miss Nederland' met trots draagt. Rafaela gaat binnenkort weer naar Italië en naar Griekenland, maar eerst nog even haar moeder helpen. "Met de Kerstdagen sta ik gewoon weer in het restaurant."