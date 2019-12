Amsterdamse hommage aan overleden ras-Rotterdammer Jules Deelder

AMSTERDAM - Vlakbij het Flevoparkbad in Amsterdam-Oost is een eerbetoon gemaakt voor de vandaag overleden dichter en schrijver Jules Deelder.

Deelder kreeg de eretitel 'nachtburgemeester van Rotterdam' en was met zijn louter zwarte kleding een opvallende verschijning. Hij stond onder meer bekend om zijn gedichten en zijn liefde voor jazz.

De Rotterdammer is vandaag op 75-jarige leeftijd overleden, wat leidde tot veel geschrokken en verdrietige reacties. Zo delen liefhebbers van de kunstenaar massaal zijn poëzie op Twitter en Facebook.

'We hebben genoten'

Ook in Amsterdam kan Deelder rekenen op veel respect. 'Mokum groet Deelder. We hebben genoten', staat er dan ook geschreven bij het kunstwerk in Oost. En dit ondanks dat de Rotterdammer vaak (heerlijk) cynisch en kritisch kon zijn over Amsterdam.

Kut Amsterdam

Zo droeg de dichter in 2012 voor uit eigen werk, getiteld Kut Amsterdam: 'Ik heb niets tegen Amsterdammers, het zijn beste mensen. Ze hebben een goed hart, het moest alleen gekookt op hun rug hangen. En dan zo laag dat de honden erbij kunnen.'

De tekening werd gemaakt door Dr. Tiquestar, een Amsterdamse illustrator.