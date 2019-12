Haarlemse huisarts schudt Den Haag letterlijk wakker: "Patiënten raken tussen wal en schip"

De dokters maken zich grote zorgen om de kwaliteit van huisartsenzorg. Samen probeerden ze in alle vroegte de verantwoordelijke ministers te 'wekken', maar die lieten zich niet zien.

De Groof baalt dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Bruno Bruins (Medische Zorg) allebei niet beschikbaar waren. "Al maanden proberen we een afspraak met één van beiden regelen, en dat is maar moeilijk. Dus we dachten: we gaan vóór ons ochtendspreekuur naar Den Haag om ze wakker te maken."

Wekkers

En dus stonden de huisartsen, verenigd in actiecomité Het Roet Moet Om, met wekkers en toeters voor de ingang van het ministerie. "Ik merk de problemen ook in mijn praktijk", licht De Groof later toe. "Nu vlak voor kerst heeft iemand dringend thuiszorg nodig. Die persoon zal de komende weken overlijden. Maar dat kost veel te veel moeite, het is namelijk te krap bij de wijkverpleging."