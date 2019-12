Russische wilde zwanen overwinteren in Castricum: "Laat ze met rust"

CASTRICUM - Castricum heeft hoogbezoek. De wilde zwanen die normaal gesproken in Noord-Rusland en Scandinavië leven, zijn weer in ons land neergestreken om te overwinteren. De uitgelezen kans voor natuurfotografen om de beesten weer op de gevoelige plaat vast te leggen, maar niet iedereen is blij met de aandacht die ze krijgen.