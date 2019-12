Kas loopt van Maastricht naar Den Helder voor zieke buurvrouw

DEN HELDER - Hij heeft het geflikt; politieman Kas van Rijkdom (34) wandelde ruim 300 kilometer van Maastricht naar zijn woonplaats Den Helder. Dat deed hij speciaal voor zijn zieke buurvrouw Jolanda die lijdt aan MS. De tocht levert bijna vijduizend euro op. "We hebben 35.000 nodig dus we zijn er nog lang niet."

Het begon toen Kas van Rijkdom zijn buurvrouw Jolanda een keer zag vallen met haar rollator, waarbij ze haar schouder brak. "Dat was het keerpunt," vertelt Kas aan NH Nieuws. Hij besloot de stichting MS Stopt Mij Niet op te richten en geld op te halen voor een kostbare behandeling tegen MS in Rusland.

Die buurvrouw is Jolanda Blokker (56). Ze is veelal aan huis gekluisterd door haar ziekte en hoopt volgende maand naar Moskou te kunnen voor de stamcelbehandeling. Jolanda vindt het geweldig dat Kas een sponsortocht speciaal voor haar loopt. "Hij doet het voor mij en dat is super. Dat maak je niet zo vaak mee, dat mensen dat voor je over hebben."

Goed gedaan joh

Het zijn zware laatste kilometers als Kas de grens van Den Helder passeert, maar bij aankomst staan familie, buren en collega-agenten klaar om de wandelaar te verwelkomen met sirenes en confetti, en natuurlijk een knuffel van Jolanda. "Goed gedaan joh, hartstikke fijn, dankjewel."