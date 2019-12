Man die zijn moeder Rietje om het leven bracht krijgt hogere straf in hoger beroep

AMSTERDAM - Hans W. is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar en 9 maanden voor de moord op zijn moeder Rietje. Het gerechtshof heeft zijn vriendin vrijgesproken, hoewel zij eerder 10 jaar cel van de rechter kreeg opgelegd.

In 2016 werd de 80-jarige Rietje Wilms 'onder verdachte omstandigheden' dood aangetroffen in haar woning aan het Kastanjeplein in Amsterdam. Ongeveer een half jaar later werden drie verdachten aangehouden, waaronder dus de zoon van het slachtoffer.

Het motief voor de moord zou een ruzie over de erfenis zijn.

Gesleuteld aan het testament

Rietje was de weduwe van een vastgoedman die zo'n beetje ieder pand aan het Kastanjeplein in handen had. Haar vier zoons zouden allemaal een deel van de panden erven. Hans zou echter hebben gesleuteld aan het testament toen zijn moeder begon te dementeren.

Susanne H.

Uiteindelijk achtte de rechter het in elk geval bewezen dat het tweetal Rietje een dodelijke hoeveelheid oxycodon had gegeven, waardoor ze is overleden. Zowel Hans W. (57) als Susanne H. (58) kreeg daarom 10 jaar cel opgelegd.

Drie maanden minder

Maar het gerechtshof ging daar niet in mee. Er zou onvoldoende bewijs zijn dat Susanne H. een bijdrage heeft geleverd aan de moord. Wel acht het hof bewezen dat Hans W. schuldig is.

In de eerste instantie was het uitgangspunt om de zoon een celstraf van 16 jaar op te leggen, zoals geëist werd door het Openbaar Ministerie. Maar doordat 'de redelijke termijn waarbinnen de zaak had moeten worden afgerond' zou zijn overschreden, krijgt Hans W. drie maanden minder opgelegd.