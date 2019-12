Amsterdam Geestelijk vader Leerorkest Amsterdam: "Ik kon er slecht van slapen dat kinderen geen muziekles kregen"

AMSTERDAM - Elk kind zou de kans moeten krijgen om een muziekinstrument te leren spelen. Marco de Souza, directeur van Muziekcentrum Zuidoost, startte daarom in 2005 met het Leerorkest op basisschool Wereldwijs in Amsterdam. "Toen we begonnen in de Bijlmer ging minder dan één procent naar de muziekschool. Ik vond dat verschrikkelijk. Ik kon er van niet slapen", vertelt Marco in NH Buurten.

Het idee van Marco is een groot succes. Inmiddels telt Amsterdam achttien scholen met een Leerorkest. Ook op andere plekken in Nederland en op de voormalige Nederlandse Antillen is deze vorm van muziekeducatie te vinden. Zijn organisatie helpt soortgelijke initiatieven met kennis en zorgt voor instrumenten. Symfonieorkest Het Leerorkest is een vorm van muziekonderwijs waarbij kinderen op school en onder schooltijd een muziekinstrument leren spelen. Alle leerlingen uit groep vijf tot en met acht krijgen les van een muziekdocent en oefenen in kleine groepjes op één van de instrumenten uit het symfonieorkest. Vervolgens spelen ze samen onder leiding van een professionele dirigent.