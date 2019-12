Opnieuw bezoekersrecord voor het Zaanse Museum, Rijksmuseum heeft beste jaar ooit

Het museum kwam onder meer in het nieuws door de aankoop van een brief die schilder Claude Monet op 2 juni 1871, de dag van zijn aankomst in Zaandam, schreef aan collega Camille Pissarro.

Rijksmuseum

Ook in Amsterdam deden de musea het dit jaar wederom erg goed. Het Rijksmuseum had met het Rembrandtjaar 2019 zelfs het beste jaar ooit. In totaal kwamen daar 2,7 miljoen bezoekers, tegen 2,3 miljoen in 2018. Opvallend is de toename van het aantal dat uit Nederland kwam: met ruim een miljoen zeventien procent meer dan vorig jaar.

Het Van Gogh Museum in Amsterdam had opnieuw 2,1 miljoen bezoekers, uit meer dan honderd landen, en knalde speciaal met Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature.

Succesjaar in Nederland

In de rest van het land kijken musea ook terug op een 'succesjaar'. De Kunsthal in Rotterdam gaat uit van 300.000 bezoekers over 2019 en het Groninger Museum heeft nu al meer dan 300.000 bezoekers gehad. Het laatste jaar waarin meer dan 300.000 mensen de kunsttempel in Groningen bezochten was 2002, toen de expo Ilja Repin - Het Geheim van Rusland belangstelling trok uit het hele land.