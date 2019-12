Oplegger die mogelijk gevaarlijke stoffen lekt gevonden in De Rijp

DE RIJP - In De Rijp is een oplegger aangetroffen die mogelijk gevaarlijke stoffen lekt. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar wat er precies lekt.

Volgens de veiligheidsregio werd de oplegger aangetroffen zonder wielen. Omstanders meldden dat er iets uit de oplegger lekte, waardoor onder andere een adviseur gevaarlijke stoffen werd opgeroepen.

De veiligheidsregio bevestigt dat de mensen die de oplegger hebben gevonden geen gezondheidsklachten ervaren. De stof bleek niet gevaarlijk voor mensen. De vloeistof die al uit de oplegger is gelekt wordt verdund met water zodat het opgenomen kan worden in het grondwater.

Het bedrijf dat eigenaar is van de oplegger komt deze ophalen. Het is nog onbekend hoe de oplegger op het parkeerterrein terecht is gekomen.