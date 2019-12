'Mooie Kerst Hollands Kroon' geeft al vijf jaar kerstpakketten weg

Het is een drukte van belang in kerkgebouw De Oase in Anna Paulowna. Vrijwilligers wandelen met lijsten en dozen door de hal waar grote stapels voedsel, speelgoed en allerlei andere handige en mooie spullen staan. "We zijn aan de slag voor mensen die eenzaam zijn, ziekten hebben, die rouwen, ja, het gewoon zwaar hebben", vertelt Erna Ooms.

De donaties voor de pakketten komen van particulieren, bedrijven en dit jaar ook van scholen. "Dat is zo'n groot succes", zegt Antoinette Kloosterman. "Hier hebben we bijvoorbeeld een fles met zelf gemaakt wasmiddel. Die komt van de Branding in Hippolytushoef. Dat is toch prachtig, zo lief."

Weten niets

De mensen die de komende dagen een pakket krijgen, weten nog van niks. Ze zijn door anderen opgegeven. Bij het samenstellen van de cadeaus wordt goed gekeken naar de samenstelling van het huishouden. Er wordt gekeken naar het aantal mensen, de leeftijden en als het kan zelfs naar de voorkeur: "Ik heb hier sokken voor een mevrouw die daar gek op is", zegt Ooms met een lach.

De actie is al een succes in het noorden van Hollands Kroon maar de vrouwen hopen volgend jaar te kunnen uitbreiden: "We willen ook heel graag in Winkel, Niedorp en 't Veld actief zijn maar daar zoeken we nog mensen voor. Dus als er mensen zijn die volgend jaar willen helpen inzamelen en uitdelen....!"

Vrolijkheid

Een tweede plan voor volgend jaar is de oprichting van Stichting Mooie Dag die ook de rest van het jaar een beetje vrolijkheid moet gaan brengen in huishoudens waar het even tegen zit. Maar eerst moet er nog hard worden gewerkt om alle pakketten voor komende kerst klaar te hebben: "Ik ben hier zo trots op", vertelt Kloosterman terwijl ze naar de vrijwilligers kijkt. "We zijn allemaal mama's en dat ze hier dan in deze drukke tijd dit voor ons doen, daar word ik heel gelukkig van."

Dinsdagavond 24 december wordt er een kerstavonddienst gehouden in de Oase.