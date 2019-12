Morgenavond 'lichtjestocht' voor bij geldautomaat doodgestoken Hoofddorper

De Hoofddorper werd afgelopen maandagavond doodgestoken toen hij geld pinde bij de geldautomaat in winkelcentrum Toolenburg. Zijn vrouw was getuige. Volgens de politie ging het om een beroving.

De stille tocht begint om 19.00 uur en start bij de geldautomaat waar het slachtoffer om het leven kwam. De tocht loopt daarna via de Lettenburg, Hazenburglaan, Frankenburgsingel, Redenburgsingel, Polderburg, Nijenburg, Middenburg, Manenburgdreef en de Markenburg. Mensen die langs de route wonen wordt gevraagd een lantaarn of lampje in hun voortuin te zetten zodat er langs de route een spoor van licht ontstaat.

Familie

Een van de initiatiefnemers van deze tocht is Coen Wessel, predikant van de protestantse gemeente in Hoofddorp. "Het doel van onze tocht is om op een waardige manier ons medeleven te tonen aan de familie en de verbondenheid in de wijk te bevorderen. Iedereen die het slachtoffer een warm hart toedraagt is welkom maar we richten ons op mensen uit de buurt."