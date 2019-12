Aangifte tegen vermeend lek op gemeentehuis Huizen geseponeerd

HUIZEN - Er komt toch geen justitieel onderzoek naar het vermeende lek op het gemeentehuis van Huizen dat gevoelige informatie in de zaak rond de 'sjoemelambtenaar' zou hebben doorgespeeld. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie.

Burgemeester en wethouders van Huizen deden afgelopen oktober aangifte tegen het vermeende lek. Het OM heeft de zaak geseponeerd omdat er volgens haar geen sprake is van een strafbaar feit. "Wij hebben de aangifte bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van een strafbaar feit. De verspreide informatie is niet als vertrouwelijk aan te merken", zegt een woordvoerder van het OM.

Sjoemelaffaire

De zaak draait om de sjoemelaffaire op het gemeentehuis van Huizen. Het lek zou aan dagblad de Gooi en Eemlander hebben verteld dat, na het ontslag van de sjoemelambtenaar - de teamleider van Wijkbeheer en Service die met neppe facturen voor een half miljoen euro aan gemeentegeld bij bedrijven stalde - ook enkele andere topambtenaren van dezelfde afdeling naar huis waren gestuurd.

Hen wordt verweten dat ze niet goed zouden hebben opgelet. De gemeente Huizen wilde die informatie liever binnenskamers houden.

De gemeente Huizen voelde er zelf eerder ook niets voor om aangifte te doen tegen het lek, dat tot nu toe nog steeds onbekend is. Op stevig aandringen van de gemeenteraad gebeurde dat toch.