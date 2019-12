23-jarige man zwaargewond na mishandeling op Wittenburg in Amsterdam

Een 23-jarige man is gistermiddag ernstig gewond geraakt na een zware mishandeling op de Wittenburgerkade op de Oostelijke eilanden. De politie is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn hoofd. Volgens de politie gebeurde de mishandeling rond 17.30 uur. Verdere informatie ontbreekt.

De politie vraagt getuigen om zich te melden. Mensen die meer informatie hebben over de mishandeling worden verzocht om contact op te nemen via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.