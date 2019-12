Snackbarfamilie na zeven (!) overvallen: "We moeten sterk worden"

IJMUIDEN - Het is bijna niet te geloven, maar positief blijven als je snackbar voor de zevende keer is overvallen: het kán. Jianping en Zhao Jiang moesten door, want er moet brood op de plank voor hun drie kinderen.

De duimpjes kunnen inmiddels weer omhoog bij de uitbaters van snackbar Royal in IJmuiden. Jianping, die slecht Nederlands spreekt, maar erg haar best doet, vertelt tegen NH Nieuws: "De eerste keer was ik bang. De tweede keer ging het beter en bij de zevende keer... tsja, toen was ik het gewend."

Hoopvol in 2020 2019 barstte van het nieuws, zoals boerenprotesten, zomerse temperaturen en de Formule 1 op Zandvoort, maar een aantal Noord-Hollanders was zélf ineens 'het nieuws' en wel met ongelooflijke pech. In deze rubriek zoeken we de pechvogels op die onverhoopt het nieuws haalden, maar er met hulp van anderen toch weer bovenop kwamen. Bekijk hier het andere verhaal, over het bejaarde echtpaar Albert en Hieke en hier dat van Nancy, wiens huis afbrande afgelopen jaar.

Het gebeurde allemaal in de avond van 15 oktober. De overvaller - een man - kwam de snackbar binnen, pakte de kassa en rende naar buiten. Zhao was op dat moment in de keuken aan het werk. Hij pakte snel een mes en ging achter de overvaller aan, zonder succes. Het stel vertelde destijds aan NH Nieuws: "Ik hoorde lawaai en ging naar beneden. De zaak was leeg en de kassa weg: ik begreep het meteen." De schade was groot voor Jiang en Zhao. In de kassa zat nog honderd euro, en een nieuwe kassalade kost al snel bijna 1.000 euro. Ze runnen de snackbar in de Zee- en Duinwijk sinds 2004. Onder meer in februari 2018 en november 2017 was de zaak ook al de sjaak. Tikkie-inzamelingsactie Dit keer bleef de overval niet onopgemerkt in IJmuiden. Buurvrouw Ilona Rijs startte een inzamelingsactie voor de twee ondernemers en hun gezin. Tegen NH Nieuws zei ze: "Het is verschrikkelijk. Eén keer is al erg, laat staan zeven keer. Ik kan me voorstellen dat dat heel traumatisch is." Dit alles deed de snackbarfamilie goed. "Ik ben vijftien jaar hier. Vriendelijke mensen en goede klanten. Ik kan niet veel anders dan doorgaan." Tekst loopt door onder de video.

"Heel moedig en dapper dat ze doorgaan", zegt een IJmuidenaar, die net als de rest van de havenstad meeleeft met de snackbarfamilie. Meer zaken overvallen Het verhaal van Jianping en Zhao Jiang staat helaas niet op zichzelf. Het afgelopen jaar zijn er in onze provincie meerdere horecazaken overvallen. Begin deze maand werd een buurtwinkel in Zaandam overvallen, van de zomer een toko in Heerhugowaard en in Haarlem werd een pizzeria overvallen door een man op een fiets.

Het aantal overvallen is in vergelijking met 2018 gelijkgebleven, meldt de politie aan NH Nieuws. "We doen er alles aan om verdachten aan te kunnen houden en maken hierbij ook gebruik van opsporingsprogramma’s zoals Bureau NH." Daarin zijn regelmatig beelden te zien van overvallers, zoals van deze overval op een pizzeria in Heemskerk. Volgens de politie geven zij prioriteit aan bestrijding van overvallen. "Het zijn ernstige misdrijven en ze hebben grote impact op de slachtoffers." Om de kans op een overval voor ondernemers te verkleinen, heeft de politie tips opgesteld.

Tips van de politie ➤ Zorg goede buitenverlichting, zodat u altijd ziet wie naar binnen wil. ➤ Sluit de personeels- en magazijningang altijd af, ook tijdens openingstijden. ➤ Neem dagopbrengsten nooit mee naar huis. Schakel een professioneel waardetransportbedrijf in. ➤ Installeer een overvalknop. ➤ Breng geld altijd met twee personen naar de bank op wisselende tijdstippen en via wisselende routes. ➤Tel geld in een afgesloten ruimte, onzichtbaar voor buitenstaanders. ➤Stimuleer pin- en chipknipbetalingen. ➤ Room de kassa regelmatig af en berg groot bedragen direct op in een afroomkluis met tijdslot of slotvertraging. ➤ Monteer een transparant scherm boven de kassa tegen ‘kassagrepen’. ➤ Leg geld, cadeau- en waardebonnen en telefoonkaarten nooit in het zicht van klanten. ➤ Open en sluit de winkel nooit alleen, wees alert en kijk goed om u heen ➤ Meld opvallend gedrag binnen en buiten de zaak direct via het alarmnummer 112.

Maak ook een draaiboek, voor het geval dat het gebeurt. En áls het je overkomt, raadt de politie aan om het RAAK-principe te volgen.