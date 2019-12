Nancy's huis brandde volledig af: "Ik dacht dat ik het niet zou redden"

WINKEL - Nancy Gelderman (62) had een ongelooflijk pechjaar: ze was ziek, haar man overleed en tot overmaat van ramp haar brandde haar huis in oktober helemaal af. Wij gingen langs bij de inmiddels weer iets positievere Nancy.

Ondanks dat het nog maar zo kortgeleden is dat huis affikte is Nancy's nieuwe, tijdelijke woonplek helemaal in kerstsferen. Aan NH Nieuws vertelt ze: "Gelukkig stonden mijn kerstdorp, versiering en kerstkrans ergens anders opgeslagen." Dát en haar hondjes heeft ze nog, maar de rest verloor ze allemaal.

Hoopvol in 2020 2019 barstte van het nieuws, zoals boerenprotesten, zomerse temperaturen en de Formule 1 op Zandvoort, maar een aantal Noord-Hollanders waren zélf ineens 'het nieuws' en wel met ongelooflijke pech. In deze rubriek zoeken we de pechvogels op die onverhoopt het nieuws haalden, maar er met hulp van anderen toch weer bovenop kwamen. Bekijk hier het andere verhaal, over het bejaarde echtpaar Albert en Hieke. Morgen komt deel drie.

Verslagen vertelde ze destijds aan NH Nieuws: "Ik probeerde het zelf nog te blussen, maar kreeg de brandblusser niet aan de praat. Toen rende ik naar buiten voor de tuinslang en besefte al gauw dat ik het water had afgesloten vanwege de verwachte nachtvorst." In de nacht van 29 oktober wilde Nancy Gelderman nét haar douche instappen, toen ze zag dat haar huisje - in een bungalowpark aan de Winkelse Dorpsstraat - in brand stond.: "Ik probeerde het zelf nog te blussen, maar kreeg de brandblusser niet aan de praat. Toen rende ik naar buiten voor de tuinslang en besefte al gauw dat ik het water had afgesloten vanwege de verwachte nachtvorst."

Ze had brandwonden, geen haar meer op haar lichaam - allemaal verbrand - en had een koolmonoxidevergiftiging. De nacht was een ware hel. "Ik stond in mijn nakie op straat in paniek te schreeuwen; ik kon nog net een jasje uit de gang grissen. Dat gevoel... schreeuwen in je blootje op straat; het is mensonterend." Crowdfunding Van de bungalow, waar ze twaalf jaar lang woonde met haar dit jaar overleden man, is nauwelijks iets over. Dat is ook te zien op de foto's. "De as van mijn overleden man stond in een urn klaar om uitgestrooid te worden. Ook die is verbrand, net als mijn computer met 25.000 foto's erop."

Quote "Ik overwoog zelfs terug te gaan in het vuur" Nancy Gelderman

Het nieuws bleef niet onder de radar en de Schagense Kitty Mertz startte een crowdfunding. "Ik vond het zo intens triest voor haar", zei Mertz daarover tegen NH Nieuws. Dankzij het opgehaalde geld - een paar duizend euro - en hulp van vele anderen, is Nancy een klein beetje opgekrabbeld. NH Nieuws ging op de koffie, vlak voor de feestdagen, die ze doorbrengt in haar nieuwe huis. Het gaat beter, maar ze moet toegeven: "Ik heb zelfs overwogen om terug te gaan in het vuur. Ik had de rest (ze was ziek en haar man overleden, red.) nog niet verwerkt en dacht: dit ga ik niet redden." tekst loopt door onder de video.

NH Nieuws

Nancy is erg te spreken over de brandweer; die is bij de brand en bij het nablussen heel voorzichtig met de overgebleven spullen omgegaan. "En ze hebben mijn hondjes in veiligheid gebracht, want ik zag helemaal niets meer door de rook" Helaas is er na de brand wel nog 'ingebroken' in het verbrandde huisje. "Er waren allemaal laatjes opgetrokken." Proosten op het nieuwe jaar Ondanks dat Nancy megablij is met de hulp, vindt ze het ook moeilijk en confronterend. "Ik heb altijd zelf mijn broek moeten ophouden, zelf voor alles moeten zorgen en dan sta je ineens - bijna letterlijk - naakt op straat." Toch wil Nancy proosten op 2020. "Laten we drinken op elkaars gezondheid en misschien dat ik de lieve mensen die dit allemaal voor mij hebben gerealiseerd eens ontmoet in het nieuwe jaar!"