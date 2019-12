TERUGKIJKEN: NH Events loopt mee met de jaarlijkse optocht met lampjes in Laren

LAREN - Er was vanavond een lichtjesoptocht door het centrum van Laren; een bonte stoet verlichte mensen én dieren. NH Nieuws was erbij!

De route loopt langs een aantal plekken die bijdragen aan een gezellige wintersfeer, zoals de Johanneskerk en 'door de bank genomen', het oude Rabobank kantoor, dat nu dienst doet als kunstlocatie. Op beide plaatsen wordt kerstrepertoire gezongen.

Uiteindelijk eindigt de optocht op de Brink. Ook daar is de Kerstsfeer te proeven, waar het Winter Village neergestreken is en waar in het Brinkhuis een theatersolo te zien is van Gideon Calis in de rol van Scrooge.