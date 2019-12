Bouwvakkers leggen laatste hand aan Huis van Eemnes

Van jonge kinderen tot de oudste mensen die in Eemnes rondlopen: elke Eemnesser is straks welkom in het Huis van Eemnes.

Veelzijdig gebouw

Alles is er straks mogelijk. Dat is onder meer goed te zien in de theaterzaal. De theaterstoelen kunnen straks weg worden geschoven, waardoor de theaterzaal meteen verandert in een zaal voor bijvoorbeeld dans- of bridgeavonden. En dan zijn er nog vergaderruimtes, een atelier en een sporthal.

Het hele pand heeft 14 miljoen euro gekost. De deuren van op 4 januari open.