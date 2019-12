Onderzoeksraad: veiligheid patiënten was in geding bij faillissement MC Slotervaart

"In MC Slotervaart ontstond een chaotische situatie als gevolg van de snelheid waarmee onvoorbereid zorg moest worden afgebouwd", is in het rapport te lezen. Toch hebben zich als gevolg van die situatie 'voor zover bekend geen calamiteiten voorgedaan. Dit is mede te danken aan inzet en veerkracht van het ziekenhuispersoneel'.

Toch leverde de manier waarop met de patiënten werd omgegaan veel kritiek op. "Het is misdadig hoe er met patiënten is omgegaan. We hadden honderd, honderdtwintig doodzieke mensen liggen die met twintig uur het ziekenhuis uit moesten", zei Marcel Soesan, die als internist werkzaam was bij het MC Slotervaart, eerder tegen AT5.

Die onvrede was de aanleiding voor het onderzoek van de OvV. Onder leiding van oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem onderzocht de Raad het afgelopen jaar in hoeverre het belang van patiënten is gewogen bij het proces van het faillissement.