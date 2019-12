"Verkapte uitlevering Taghi is riskante onderneming"

AMSTERDAM - Het is nog maar de vraag of het verstandig is geweest om topcrimineel Ridouan Taghi op deze manier van Dubai naar Nederland te verplaatsen.

Dat zegt advocaat Kerem Canatan, die gespecialiseerd is in Internationaal Strafrecht, tegen AT5. "Het is echt een uitzetting, geen uitlevering", zegt Canatan. "Dat klinkt niet als de meest rechtmatige procedure." "We noemen dit ook wel een verkapte uitlevering in het uitleveringsrecht", vertelt de advocaat. "Dat zou in Nederland niet mogen en het kan in de Nederlandse procedure een rol spelen. Als hij verkapt is uitgeleverd, dan zou dat kunnen betekenen dat hij voor geen enkel feit vervolgd wordt. Omdat hij niet voor die feiten uitgeleverd is. Dat is een riskante onderneming."

Volgens Canatan zijn er veel aanwijzingen om te denken dat het om een verkapte uitlevering gaat. "Iedereen weet dat dit het eigenlijke doel was. Het is ook verbazingwekkend hoe snel de uitzettingsprocedure is gegaan. In vrijwel alle landen kun je bezwaar maken en daardoor duurt het langer." Taghi moet zich er, mocht hij later willen zeggen dat er sprake was van een verkapte uitlevering, wel tegen hebben verzet. Canatan: "Ik neem aan dat zijn advocaat niet heeft geadviseerd om aan de uitzetting mee te werken. Want als je meewerkt, dan kun je je er niet op kunt beroepen dat het onrechtmatig is verlopen."

De advocaat van Inez Weski zegt tegen het AD niet blij te zijn met de gang van zaken. "Mijn cliënt is zonder enige vorm van proces het land uitgezet. Nederland heeft daaraan meegewerkt door hem op te halen. Zonder proces is dat in feite een ontvoering. Ik ga dat allemaal uitzoeken." Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat het formeel om een uitzetting uit Dubai gaat. "Hij is op verzoek van Dubai opgehaald door de Nederlandse politie. Ze hebben zelf gevraagd of wij hem kwamen ophalen." De woordvoerder wil niet ingaan op de vraag of het niet eigenlijk om een verkapte uitzetting gaat.